Handball

Maike Schirmer, Emily Bölk und Lone Fischer vom Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV hoffen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft vom 4. bis 18. Dezember in Schweden.

Buxtehude/Oldenburg. Das Trio gehört zu den 18 Spielerinnen, die Bundestrainer Michael Biegler und Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld am Donnerstag in das Aufgebot des DHB berufen haben.

Insgesamt nehmen 22 Spielerinnen an der EM-Vorbereitung teil, die am 20. November in Leverkusen beginnt. In Wartestellung befinden sich Angie Geschke, Madita Kohorst und Caroline Müller vom VfL Oldenburg. Der endgültige EM-Kader mit 16 Spielerinnen muss am 3. Dezember festgelegt werden.

dpa