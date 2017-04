Handball

Im Kampf um Platz vier der Handball-Bundesliga und die damit verbundene Qualifikation für den Europapokal haben die Frauen des Buxtehuder SV einen Rückschlag erlitten.

Buxtehude. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun unterlag am Samstag der HSG Blomberg-Lippe mit 29:32. Dabei lagen die Gastgeberinnen vor 1200 Zuschauern in der Halle Nord zur Pause bereits 11:19 in Rückstand. "Eine enttäuschende Leistung von uns heute, aber Respekt, was Blomberg gezeigt hat", räumte später Leun ein.

Zuvor hatte der Coach mit ansehen müssen, wie seinem Team nach einer 4:2-Führung bis zum Seitenwechsel kaum noch etwas gelingen wollte. "Wir haben heute sehr viele Fehler gemacht und zwei Punkte weggeworfen", meinte Leun nach dem schwachen Auftritt seines Teams bedient. Mit Blick auf das Auswärtsspiel in Leverkusen am kommenden Sonntag forderte er: "Da müssen wir eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft und ich werden da hart daran arbeiten."

dpa