Handball

Buxtehude müht sich gegen Rosengarten ins Final Four

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV stehen im Final Four um den DHB-Pokal. Der Bundesligist musste am Mittwochabend im Viertelfinale vor 1500 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude beim 23:20 (9:10)-Erfolg gegen den Zweitligisten SGH Rosengarten/Buchholz allerdings lange um das Weiterkommen bangen.