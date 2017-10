Handball

Buxtehude: EHF-Cupsieg dank Torhüterin Gronemann

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV stehen vor dem Einzug in die 3. Runde um den EHF-Cup. Mit 33:26 (15:14) bezwang der deutsche Pokalsieger am Samstag vor 1200 Zuschauern in der Halle Nord im Hinspiel der 2. Runde Vaci KKSE aus Ungarn und verschaffte sich damit ein beruhigendes Polster für das Rückspiel in einer Woche.