Burgwedeler Handballer bereiten sich auf Saison vor

Burgwedel

Es wird wieder geschwitzt bei Handball Hannover-Burgwedel, vor zwei Tagen hat der Drittligist mit der Saisonvorbereitung begonnen. Trainer Jürgen Bätjer konnte zum Auftakt 13 Spieler begrüßen, darunter acht Neuzugänge. „Qualitativ ist meine Mannschaft sicherlich viel stärker, aber der Kader ist doch trotzdem etwas dünn besetzt“, findet Bätjer. „Außerdem ist die Nordstaffel wohl auch stärker als die Oststaffel, in der wir in der vergangenen Saison noch aktiv waren. Aber die Fahrten zu Auswärtsspielen sind wesentlich kürzer.“

Handball. Aufgrund des engen Kaders stehen notfalls noch Torwart Patrick Anders und Rechtshänder Christian Hoff zur Verfügung. Beruflich bedingt treten beide kürzer, aber ihre Spielerpässe liegen noch in Burgwedel. Bis zum Saisonauftakt am 27. August mit der Partie bei DHK Flensborg (17 Uhr) bestreiten die Bätjer-Schützlinge noch elf Testspiele. Am morgigen Sonnabend sind sie ab 18 Uhr gegen den VfL Potsdam (3. Liga) im Einsatz.

Weitere Termine: 2. August (18 Uhr) beim Oberligisten SF Söhre; 4. August (18 Uhr) gegen den Klassengefährten HF Springe; 5. August bei GWD Minden II (3. Liga); 6. August (16 Uhr) gegen Oberligist TuS Spenge; 8. August (19.30 Uhr) gegen Oberligist HSG Schaumburg Nord; 11. August (19 Uhr) gegen Drittligist Northeimer HC; 12. August (17 Uhr) gegen Drittligist ATSV Habenhausen; 15. August (20 Uhr) gegen Oberligist MTV Großenheidorn; 20. August (16 Uhr) bei Zweitligist Wilhelmshavener HV; 22. August (20 Uhr) gegen Oberligist TSG Bielefeld.

Das erste Heimspiel der Saison 2017/18 hat Handball Hannover-Burgwedel gegen den MTV Braunschweig am 2. September (19 Uhr). In der starken Nordstaffel gibt es Derbys gegen HF Springe, HSV Hannover, TSV Burgdorf II und MTV Braunschweig. Zu den Titelfavoriten zählen der HSV Hamburg und der TSV Altenholz.

Im Aufgebot von Handball Hannover-Burgwedel stehen die Torhüter Colin Räbiger und Pascal Kinzel (Neuzugang von Eintracht Hildesheim), im Feld sind es die Neuzugänge Artjom Antonevich (TV Emsdetten), Thomas Bergmann (Lehrter SV), Steffen Fischer (USV Halle), Florian Freitag (GWD Minden), Stefanos Michailidis (A.C.C. Filippas Verias), Marcel Otto (LHC Cottbus) und Timo Paternoga (TSV Burgdorf) sowie die verbliebenen Stammspieler Kay Behnke, Steffen Dunekacke, Maurice Herbold und Justin-Magnus Behr.

Von Rolf Linda