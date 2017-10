Wunderstute: Enable gewinnt den Prix de l’Arc de Triomphe in Chantilly. Für Star-Jockey Frankie Detorri war es der fünfte Erfolg beim berühmtesten Rennen der Welt – Rekord.

© AP

Prix de L’Arc de Triomphe

Bult-Star Iquitos stark in Paris

Iquitos und Jockey Andrasch Starke gaben alles. Auf der Zielgerade kämpften sie sich Stück für Stück nach vorne. Am Ende landeten sie am Sonntag Nachmittag auf dem guten siebten Rang beim Prix de L’Arc de Triomphe in Chantilly – dem wichtigsten und größten Galopp-Rennen der Welt. Überlegene Siegerin: Top-Favoritin Enable. Die Wunderstute zündete 300 Meter vor dem Ziel den Turbo und ließ den Rest des Weltklassefeldes einfach stehen.