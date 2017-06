Eishockey

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben in Kris Newbury einen NHL-erfahrenen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet. Das teilte der Club aus Bremerhaven am Donnerstag mit.

Bremerhaven. Der 35-Jährige spielte zuletzt für Charlotte Checkers in der unterklassigen AHL, in der der Kanadier insgesamt 826 Spiele (199 Tore) absolvierte. In der nordamerikanischen Profiliga lief Bremerhavens neuer Center 75 Mal auf.

dpa