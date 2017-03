Eishockey

Bremerhaven verliert auch zweites Playoff-Viertelfinale

Die Fischtown Pinguins haben auch ihr zweites Playoff-Viertelfinalspiel in der Deutschen Eishockey Liga gegen den Meister EHC Red Bull München verloren. Am Freitagabend unterlag der Aufsteiger in eigener Halle mit 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).