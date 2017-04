Eishockey

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den slowenischen Nationalspieler Jan Urbas verpflichtet. Der Stürmer wechselt vom Villacher SV aus Österreich zum Überraschungsteam dieser Saison.

Bremerhaven. Das teilte Bremerhaven am Donnerstag mit. Der 28 Jahre alte Urbas spielte in der Saison 2013/2014 bereits für den EHC Red Bull München in der DEL. Dagegen wird Dominik Tiffels die Pinguins verlassen. Der Verteidiger und Bruder von Nationalspieler Frederik Tiffels entschied sich für das Angebot eines nicht genannten DEL-Clubs.

dpa