Fußball

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) auf Torjäger Claudio Pizarro zurückgreifen. "Er hat heute trainiert.

Bremen. Ich gehe davon aus, dass er spielt", sagte Werder-Trainer Alexander Nouri am Donnerstag. Der Peruaner musste zuletzt wegen Rückenproblemen aussetzen und ließ sich vom Münchner Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln.

Somit kann der Bremer Coach gegen Köln auf die Sieger-Elf aus dem Match bei Hertha BSC (1:0) zurückgreifen. "Es gibt nicht viel, was wir verändern müssen", kündigte Nouri nach zuletzt zwei Siegen in Serie an. "Der gute Auftritt hat uns Selbstvertrauen gegeben."

Mit einem Erfolg gegen die Mannschaft von Trainer Peter Stöger kann sich der Tabellen-14. weiter aus der Abstiegszone befreien. "Wir sind stabiler", erklärte Bremens Sportchef Frank Baumann. "Aber wir können uns nicht eine Sekunde zurücklehnen. Drei Punkte würde unsere Situation allerdings verbessern."

dpa