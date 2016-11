Fußball

Bremens Sportchef Baumann: "Übernehme Verantwortung"

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat angesichts der sportlich prekären Lage des Drittletzten der Fußball-Bundesliga offen eigene Fehler eingestanden. "Ich übernehme die Verantwortung dafür als Geschäftsführer Sport", sagte Baumann am Montagabend auf der Mitgliederversammlung des Stammvereins und verwies auf das Pokal-Aus schon in der ersten Runde, den frühen Trainer-Rauswurf von Viktor Skripnik, 29 Gegentore in der Liga und der aktuellen Tabellensituation.