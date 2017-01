Fußball

Borussia Dortmund hat seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga mit einem hart umkämpften Auswärtssieg begonnen. Bei Werder Bremen gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel am Samstag zum Abschluss der Hinrunde mit 2:1 (1:1) und kletterte zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz.

Bremen. Vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion trafen André Schürrle (5. Minute) und Lukasz Piszczek (71.) für den BVB. Fin Bartels hatte in der 59. Minute den zwischenzeitlichen Ausleich für die Bremer erzielt, die ab der 39. Minute in Unterzahl agieren mussten. Torwart Jaroslav Drobny hatte in seinem 200. Bundesliga-Spiel wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

dpa