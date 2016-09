Frank Baumann, Sportchef von Werder Bremen. © CARMEN JASPERSEN/Archiv

Fußball

Bremen: Trainer-Entscheidung in den nächsten 14 Tagen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb der kommenden zwei Wochen den künftigen Cheftrainer präsentieren. "Ich denke, dass wir in den nächsten 14 Tagen mehr sagen können", erklärte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag und kündigte eine Entscheidung über die Nachfolge des beurlaubten Viktor Skripnik an.