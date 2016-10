Fußball

Der frühere Schalker Coach André Breitenreiter hat eine Aussage zu Spekulationen abgelehnt, er gehöre nach der Trennung von Dieter Hecking zu den Kandidaten auf den Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Wolfsburg. "Zu Gerüchten äußere ich mich nicht", sagte Breitenreiter der "Bild"-Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).

Die VfL-Mannschaft wird derzeit von Valérien Ismaël betreut, der das Team auf das Bundesligaspiel am Samstag in Darmstadt und das folgende DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten Heidenheim vorbereiten soll. Wolfsburgs Sportchef Klaus Allofs hatte am Dienstag erklärt, eine Beförderung von Ismaël vom Interims- zum Cheftrainer sei bei positiven Resultaten denkbar.

Breitenreiter hält sich nach "Bild"-Angaben derzeit in England auf. "Ich nutze momentan die Zeit, viel zu reisen, um international neue Eindrücke zu gewinnen", sagte der 43-Jährige, der vor dem FC Schalke 04 auch den SC Paderborn in der Bundesliga trainiert hatte.

dpa