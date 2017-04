Trainer André Breitenreiter. © Armin Weigel/Archiv

Fußball

Breitenreiter will mit 96 ersten Derbysieg seit 19 Jahren

Hannovers Trainer André Breitenreiter ist heiß auf das Derby gegen Eintracht Braunschweig. "Die besondere Anspannung oder das besondere Knistern, was sicherlich in dieser Woche Tag für Tag mehr werden wird, ist schon langsam zu spüren", sagte der 96-Coach vor dem Zweitligaspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky).