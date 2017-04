Fußball

Nach dem Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig will Hannover 96 im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue den nächsten Schritt in Richtung Erstliga-Rückkehr machen.

Hannover. Allerdings warnte 96-Coach André Breitenreiter am Donnerstag davor, den Gegner am Samstag zu unterschätzen. "Aue ist seit dem Trainerwechsel deutlich konstanter, uns erwartet eine schwierige Aufgabe", sagte Hannovers Trainer. Wer denke, nach dem emotionalen Erfolg gegen Braunschweig werde die Zweitliga-Aufgabe in Aue ein Selbstläufer, der befinde sich definitiv auf dem Holzweg, sagte Breitenreiter.

Der Nachfolger von Daniel Stendel forderte vollen Fokus auf die Aufgabe im Erzgebirgestadion. Dass die Partie auf einer Baustelle stattfindet und die Stimmung bei weitem nicht so gut wie beim Duell mit Braunschweig sein wird, dürfe nicht als Ausrede gelten. "Es liegt an uns, dass wir solche Spiele dann in der neuen Saison nicht mehr haben, sondern in der Ersten Liga nur noch vor ausverkauftem Haus spielen", sagte Breitenreiter.

Personell haben die 96er vor der Reise ins Erzgebirge ein paar kleinere Sorgen, da sich einige Spieler mit Erkältungen herumplagen. Breitenreiter wird deshalb auch 20 Spieler mitnehmen, um kurzfristig auf eventuelle Ausfälle reagieren zu können. Für Sportdirektor Horst Heldt zählt weiterhin nur eins: "Aufstieg, Aufstieg und Aufstieg."

dpa