Fußball

Eintracht Braunschweig kann das Montag-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Union Berlin fast in Bestbesetzung bestreiten. Bis auf Joseph Baffo sind alle Profis des Tabellenführers fit.

Braunschweig. Der Verteidiger droht laut Trainer Torsten Lieberknecht wegen Achillessehnenproblemen auszufallen.

"Wir haben uns gut vorbereitet und wollen die Serie von drei ungeschlagenen Spielen in Folge ausbauen", sagte der Eintracht-Coach am Freitag. Rund 1600 Eintracht-Anhänger wollen die Mannschaft in Berlin unterstützen.

Manager Marc Arnold sieht beide Mannschaften auf Augenhöhe. Auch der Ex-Profi äußerte sich optimistisch. "Wir wollen den Vorsprung weiter ausbauen. Es wäre super, wenn wir das am Montag schaffen."

dpa