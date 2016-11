Eintracht Braunschweig Spieler. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Braunschweig will gegen Bochum Tabellenführung ausbauen

Eintracht Braunschweig will mit einem Sieg beim VfL Bochum am Freitag (18.30 Uhr) die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. "Natürlich wollen wir wieder drei Punkte", erklärte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.