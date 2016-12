Quirin Moll (rechts) im Kopfballduell mit Karlsruhes Erwin Hoffer. © Uwe Anspach

Fußball

Braunschweig spielt nur 0:0 in Karlsruhe

Eintracht Braunschweig droht der Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Spitzenreiter kam am letzten Spieltag vor der Winterpause beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC nur zu einem 0:0 und kann am Sonntag noch von den Verfolgern VfB Stuttgart und Hannover 96 überholt werden.