Braunschweigs Torschütze zum 2:0, Christoffer Nyman, jubelt mit seinen Mitspielern. © A. Körner

Braunschweig schlägt 1860 München mit 2:1

Eintracht Braunschweig hat beim ersten Spiel von 1860-Interimstrainer Daniel Bierofka am Sonntag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Fünf Tage nach der Entlassung des Münchener Coaches Kosta Runjaic gewannen die Braunschweiger 2:1 (1:0) und führen mit vier Punkten vor dem VfB Stuttgart, der am Montag gegen den 1. FC Nürnberg spielt.