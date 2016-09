Trainer Torsten Lieberknecht. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Braunschweig mit viel Selbstvertrauen nach Heidenheim

Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig reist mit Rückenwind zum Spitzenspiel am Sonntag (13.30 Uhr) nach Heidenheim. "Meine Mannschaft wird mit Selbstvertrauen auftreten", kündigte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag an.