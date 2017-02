Der Braunschweiger Nyman (2vr) jubelt mit Kollegen über seinen Treffer zum 0:1. © Daniel Karmann

Fußball

Braunschweig kommt weiter nicht in Fahrt- 1:1 in Nürnberg

Eintracht Braunschweig kommt im Kampf um den Aufstieg in diesem Jahr nicht richtig in Fahrt. Der Herbstmeister verpasste am Freitag durch das 1:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg auch im dritten Spiel nach der Winterpause einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga.