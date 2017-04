Andreas Hofmann und Quirin Moll (r.). © Daniel Karmann

Fußball

Braunschweig holt wichtigen Punkt in Fürth

Eintracht Braunschweig hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen wertvollen Punkt ergattert, aber den Sprung an die Spitze verpasst. Die Niedersachsen trennten sich am Mittwoch 0:0 auswärts von der SpVgg Greuther Fürth.