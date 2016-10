American Football

Der American Football Verband Deutschland sieht Berlin auch weiterhin als Schauplatz des nationalen Meisterschafts-Endspiels. "Wir sind hier sehr gut aufgehoben.

Berlin. Der German Bowl in Berlin ist ein Projekt, das man vorzeigen kann", sagte Präsident Robert Huber. Bei der fünften Auflage in der Hauptstadt wurden die Braunschweig Lions durch ein 31:20 (14:14) gegen die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstagabend zum vierten Mal in Serie und insgesamt elften Mal nationaler Champion.

Für Braunschweig war es der elfte Meistertitel bei 16 Endspielteilnahmen, für Schwäbisch Hall die erste Niederlage in der Saison. Den Unicorns gelang auch im fünften Duell gegen die Lions kein Sieg. Überragender Akteur war der im Laufe der Saison nach Braunschweig zurückgekehrte Spielmacher Casey Therriault mit 32 kompletten Pässen und 371 Yards Raumgewinn. 13 047 Zuschauer bedeuteten Besucherrekord bei den bisherigen Spielen.

Man habe die Absicht, mit dem Finale weiter in Berlin zu bleiben, erklärte Huber. 2017 wird der German Bowl am 7. Oktober erneut im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattfinden. Der Finalort 2018 ist noch offen, weil es Senatspläne zur Sanierung der Anlage gibt. Der Kritik, die Spielstätte sei zu alt und in der Bausubstanz nicht auf der Höhe der Zeit stellte Huber entgegen, dass nur eine geringe Miete zu zahlen sei. Im Frankfurter Stadion etwa fielen allein dafür 50 000 Euro an. "Für einen gemeinnützigen Verband ist das nicht zu stemmen", sagte Huber.

dpa