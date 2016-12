Fußball

Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem 15. Spieltag eingebüßt. Durch das Braunschweiger 0:2 (0:0) im Montagspiel bei Union Berlin zog der VfB Stuttgart mit 32 Punkten an der Eintracht (30) vorbei.

Berlin. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht war zwölf Runden lang Zweitliga-Primus. Simon Hedlund in der 56. Minute und Dennis Daube (82.) sorgten mit ihren ersten Saisontreffern für den Berliner Sieg. Union verbesserte mit 27 Zählern auf Tabellenplatz vier. Die 20 312 Zuschauer im nicht ganz ausverkauften Stadion An der alten Försterei bejubelten beim 1:0 das 500. Zweitligator der "Eisernen" von Union. Braunschweig blieb im fünften Auswärtsspiel in Serie sieglos.

dpa