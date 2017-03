Fußball

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will mit einem Sieg über den 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr) für Druck auf die Aufstiegsränge sorgen.

Braunschweig. Der Tabellenvierte (44 Punkte) könnte mit einem Punkte-Dreier zumindest bis Samstag den Niedersachsen-Rivalen Hannover 96 (45) vom Relegationsplatz drei verdrängen. "Wir wollen den ersten Heimsieg im Jahr 2017", forderte Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. "Wir haben beim 2:1-Sieg in Düsseldorf am Montag schon mal ein Zeichen gesetzt."

Für Eintrachts Sportlichen Leiter Marc Arnold wird das Aufstiegsrennen "noch lange andauern. Es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Das ist eine Menge Holz." Von enormer Wichtigkeit könnte für Arnold dennoch die nächsten zwei bis drei Wochen sein. "Wichtig ist, sich in der Länderspielpause die Frische zu holen, dann kommt gleich eine Englische Woche. Dies könnte vorentscheidend sein", kommentierte der Eintracht-Manager das Aufstiegsrennen.

Personell müssen die Braunschweiger neben Kapitän Marcel Correia, der mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk für den Rest der Saison ausfällt, auch auf Adam Matuschyk verzichten. Der Mittelfeldspieler klagt nach Auskunft des Trainers über "diffuse Kopfschmerzen" und wird weiter untersucht. Dazu bangt Lieberknecht um die Einsätze von Hendrick Zuck, Christoffer Nyman und Julius Biada.

