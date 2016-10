Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode. © Jörg Sarbach/Archiv

Fußball

Bode erneuert Forderung nach Abschaffung der 50+1-Regel

Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode hat erneut die Abschaffung der sogenannten 50+1-Regel in Deutschland gefordert. "Ich möchte (...) eine Bundesliga, in der alle unter den gleichen Regeln starten", sagte Bode im Interview der "Bild am Sonntag" mit Blick auf mit Großunternehmen verbundene Fußball-Bundesligisten wie RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg.