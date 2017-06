Einen Umweg – wie ihn der Bissendorfer Markus Köppl (links) gegen IH Samurai Iserlohn nimmt – möchte Panther-Trainer Darian Abstoß gerne vermeiden. Er strebt stattdessen die direkte Entscheidung in den nächsten Partien an. © Plümer

Inline-Skaterhockey

Penalties sind in dieser Spielzeit nicht gerade die größte Stärke der Riege von Darian Abstoß. Doch anstatt daran zu arbeiten, strebt der Coach an, die Spiele künftig bereits vor diesem Showdown zu entscheiden.

Bissendorf. Vielleicht wäre es in dieser Woche bei den Bissendorfer Panthern einmal an der Zeit gewesen, das Penaltyschießen intensiv zu üben. Kein einziges Mal haben sie auf diese Weise in der laufenden Saison ein Bundesliga-Spiel gewinnen können, was sich natürlich auch auf den Punktestand auswirkt und demzufolge relevant ist für das Saisonziel. Mit fünf Zählern mehr, die möglich gewesen wären, hätte die Mannschaft der Trainer Darian Abstoß und Lenny Soccio im Kampf um den angepeilten Play-off-Platz nämlich schon ein kleines Polster gegenüber den Konkurrenten, die hinter ihr ab dem achten Tabellenplatz lauern. Und die nächste Aufgabe am Sonnabend (18 Uhr) beim SHC Essen ließe sich außerdem ein Stück weit gelassener angehen.

Also, der große Penalty-Test im Training? Eher nicht, meint Abstoß. Das sei doch wie beim Elfmeterschießen im Fußball. „Im Training geht jeder Schuss rein, aber im Spiel ist die Situation dann eine andere“, sagt er. „Dann kommt es auch noch auf die Tagesform an, manchmal hat man ja einfach einen schlechten Tag.“ Und in diesem Fall ziele dann auch einmal einer wie Tim Strasser daneben, ansonsten laut seinem Trainer im Penaltyschießen einer der sichereren Kandidaten bei den Bissendorfern. „Am besten ist, wir machen es jetzt nur noch in der regulären Spielzeit und sorgen schon da für eine Entscheidung“, sagt Abstoß.

Auswärts besteht seit Längerem Nachholbedarf

Gerade auswärts wäre das wieder einmal ein schönes und wichtiges Erlebnis, denn die 14 Pflichtspiele in fremder Halle seit ihrem 7:5-Sieg bei den Duisburg Ducks im März vergangenen Jahres haben die Panther alle verloren. Darunter in der zurückliegenden Saison die beiden Viertelfinalduelle mit den Essenern, die in der laufenden Spielzeit übrigens erst zweimal ins Penaltyschießen mussten – und nach dem 8:7 gegen Samurai Iserlohn auch am vergangenen Wochenende bei den Sauerland Steel Bulls (11:10) bessere Nerven hatten.

Vor dem aktuellen deutschen Meister brauche sich die Mannschaft jedenfalls nicht zu verstecken, meint Abstoß. „Von den Leistungen her waren wir zuletzt auf Augenhöhe, auch wenn die Ergebnisse das nicht wiedergeben. Aber meistens haben wir mehr Torchancen als unsere Gegner.“

Wie beim 9:1-Erfolg gegen den SHC im Hinspiel, der für Abstoß mit Blick auf die neuerliche Partie auf der Helmut-Rahn-Sportanlage aber keine Aussagekraft mehr hat. „Es hat sich seitdem bei beiden Mannschaften einiges getan.“ Für vier Panther geht es am 9. Juli gleich noch einmal ins Ruhrgebiet. Strasser, Ole Schmieta, Janne Goebel und Torhüterin Caroline Schmieta sind zu einem Kaderlehrgang der deutschen U-19-Auswahl nach Bochum eingeladen worden.

Von Dirk Herrmann