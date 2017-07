Bissendorfer Panther auf Klettertour

Inline-Skaterhockey

Ein Doppel-Heimsieg hievt die Bissendorfer nach längerer Durststrecke wieder in die Play-off-Ränge der Bundesliga.

Inline-Skaterhockey. Das wichtige Wochenende mit zwei Heimspielen hat für die Bissendorfer Panther den bestmöglichen Ausgang genommen. Mit 9:3 (6:1, 2:2, 1:0) bezwangen die Wedemärker zunächst die Duisburg Ducks, um nur einen Tag darauf auch die Lüdenscheid Highlander mit 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) nach Hause zu schicken. Und stand das Team am Sonnabendnachmittag noch mit einem Punkt Rückstand zu den Play-off-Rängen auf Platz neun der Tabelle, sind es nunmehr fünf Zähler Abstand zum ersten Nicht-Play-off-Platz und gar deren sieben auf die Sauerland Steel Bulls auf dem ersten Abstiegsplatz.

„Das war eine reife Leistung“, sagte Panther-Trainer Darian Abstoß, der rundum zufrieden war, „und zwar mit dem Gezeigten auf dem Feld sowie auch in der Kabine. Alle haben ihren Job gemacht, egal, ob Junioren-, Ergänzungs- oder Führungsspieler“, fügte er hinzu.

Die Panther erwiesen sich in beiden Partien als ausgesprochene Frühstarter und führten nach jeweils weniger als vier absolvierten Minuten bereits mit 3:0. Gegen die Ducks waren zweimal Sebastian Miller und Kai Steinmann früh erfolgreich. Die Lüdenscheider mussten Gegentore von Tim Strasser, Janne Goebel und Maxim Faber direkt nach dem Eröffnungsbully hinnehmen. „Wir haben von Anfang an wirklich richtig Druck gemacht“, sagte Abstoß, der jeweils vier Reihen aufgeboten hatte. Bis auf den angeschlagenen Patrick Baude und den urlaubenden Jan Pries konnte er auf sämtliche Spieler seines Kaders zurückgreifen.

Die frühe Führung spielte den Gastgebern natürlich in die Karten, und Abstoß beorderte die Seinen in der Folge entsprechend etwas nach hinten. „Wir haben uns nach den schnellen Toren auf die Defensive konzentriert und auf unsere Konterstärke sowie Powerplays gesetzt“, beschrieb Abstoß.

Gegen die Duisburger gelang es den Panthern auf diese Weise sogar, auf 8:1 davonzuziehen – zweimal Tommy Sellmann, Miller, Goebel sowie Chris Otten waren erfolgreich. Robin Marek setzte den Schlusspunkt zum 9:3. Gegen die Highlander stellten Miller und Goebel auf 5:0, Strasser erzielte den Endstand.

„Wir konnten wegen der Sommerferien zuletzt nicht in die Halle in Mellendorf“, berichtete Abstoß. „Deshalb haben wir in unserer kleinen Halle in Bissendorf nur zum Spaß etwas gezockt.“ Ob das nun die nötige Lockerheit vor den beiden wichtigen Partien gebracht hat oder ob sich das Team nach zuvor fünf Niederlagen einfach im richtigen Moment zusammengerissen hat – egal. Die sechs Punkte nimmt den Panthern niemand mehr. Auch wenn Abstoß unumwunden, allerdings auch lachend, zugab: „Wir waren selbst überrascht von der Leistung.“

Von Ole Rottmann