Diego Benaglio. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Benaglio: "Mannschaft zieht an einem Strang"

Der Kapitän des VfL Wolfsburg, Diego Benaglio, sieht seinen Club trotz des Fehlstarts in die neue Saison nicht in der Krise. "Die Mannschaft zieht an einem Strang", sagte der Torhüter in einem Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (Freitag): "In der Rückrunde konnte man den Eindruck gewinnen, es verfolgen nicht mehr alle ein Ziel, es sitzen nicht mehr alle im selben Boot - aber dieses Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht." Mit nur sechs Punkten aus sechs Spielen liegt der Meister von 2009 und Vizemeister von 2015 in der Fußball-Bundesliga weit hinter den Erwartungen zurück.