Beim FC Bennigsen werden die Bratpfannen geschwungen

Tischtennis

Eine deutsche Meisterschaft der ganz besonderen Art steht am Sonnabend in der Süllberghalle auf dem Programm. Die als Steckrüben bekannten Tischtennisspieler des FC Bennigsen sucht den besten Pan-Pong-Spieler des Landes. Statt mit einem gewöhnlichen Schläger wird mit einem besonderen Küchengerät geschmettert.

Bennigsen. Mit Bratpfannen lassen sich ganz einfach Spiegeleier braten und weitere leckere Gerichte zubereiten – oder man spielt Tischtennis mit dem Küchengerät. Kein Scherz. Wer es nicht glaubt, kann sich am Sonnabend ab 10 Uhr eines Besseren belehren lassen. Nach fünf Jahren Pause richtet der FC Bennigsen in der Süllberghalle wieder ein Turnier für den Pfannensport aus – in neuem Gewand. Aus der schnöden Bratpfannenmeisterschaft ist die deutsche Pan-Pong-Meisterschaft geworden.

Geboren worden ist die Idee, mit Pfannen zu spielen, vor zehn Jahren in einem Jugend-Trainingslager in Clausthal-Zellerfeld. Aus der Gaudi soll nun aber eine ernsthafte Veranstaltung werden. Für das kommende Jahr plant Robin Hrassnigg sogar, bundesweite Qualifikationsturniere auszutragen. „So leicht war es noch nie, einen deutschen Meistertitel zu gewinnen“, sagt der Spartenleiter der Steckrüben. Interessant ist das Turnier für Spieler aller Stärkeklassen. Zum einen hat jeder eine Pfanne, zum anderen sind die Leistungsunterschiede deutlich geringer als beim normalen Tischtennis. Titelverteidiger ist Emrah Özlü (Sp.Vg. Hüpede/Oerie). Wer vorab schon einmal sehen möchte, wie das Spiel mit der Pfanne funktioniert: Der NDR vermittelt am Freitag ab 18.15 Uhr in der Sendung „Lust auf Norden“ Eindrücke. Weitere Informationen gibt es im Internet auf pan-pong.de

Von Uwe Serreck