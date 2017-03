Münchens Nihad Djedovic (l) erzielt gegen Bremerhavens Fabian Bleck einen Korb. © Carmen Jaspersen

Basketball

Bayern-Basketballer feiern Sieg: ALBA patzt in Göttingen

Die Basketballer von Bayern München bleiben dem Spitzenduo in der Bundesliga auf den Fersen. Die Bayern gewannen am Sonntag in Bremen bei den Eisbären Bremerhaven klar mit 108:73 und feierten damit eine gelungene Generalprobe für das entscheidende Eurocup-Viertelfinale gegen Malaga am Mittwoch.