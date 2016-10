Fußball

Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt geht trotz leichterer Blessuren davon aus, dass ihm die österreichischen Fußballprofis Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger in der Bundesligapartie bei Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) zur Verfügung stehen.

Leverkusen. "Sie sollten einsatzfähig sein", sagte Schmidt am Donnerstag. Beide waren bei Österreichs 2:3-Niederlage am Sonntag in Serbien ausgewechselt worden. Baumgartlinger hatte in der WM-Qualifikation einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Dragovic hatte seitdem leichte Rückenprobleme.

"In dieser Konstellation ist das eine sehr schwierige Aufgabe", meinte Schmidt zur Ablösung von Viktor Skripnik durch Alexander Nouri bei Gastgeber Bremen. "Durch den Wechsel ist sicherlich neue Energie in die Mannschaft gekommen", mutmaßt Schmidt.

dpa