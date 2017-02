Serge Gnabry. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Baumann will Gnabry von weiterem Jahr bei Werder überzeugen

Werder Bremens Manager Frank Baumann setzt auf einen Verbleib des besten Torschützen Serge Gnabry. "Wir sind überzeugt, dass wir Serge Gnabry über den Sommer hinaus von Werder überzeugen können", sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1. Der von Arsenal gekommene Gnabry hat in dieser Saison bereits zehn Tore geschossen und Werder mit seinem beiden Treffern am Freitag in Wolfsburg zum 2:1-Sieg geführt.