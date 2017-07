Fußball

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat zugegeben, bei der Personalie Claudio Pizarro "rumgeeiert" zu haben. Das endgültige Ende des 38 Jahre alten Bremer Rekordtorschützen bei Werder nicht schon längst verkündet zu haben, habe aber vor allem auch am Peruaner selbst gelegen.

Bremen. "Die Hängepartie hat auch auf ausdrücklichen Wunsch von Claudio stattgefunden. Deswegen mussten wir da ein wenig rumeiern", sagte Baumann am Sonntag nach dem Trainingsauftakt des hanseatischen Fußball-Bundesligisten.

Zuvor hatte Werder mitgeteilt, dass der am Freitag ausgelaufene Vertrag Pizarros nicht mehr verlängert wird. Baumann hatte zuletzt trotzdem mehrfach in Aussicht gestellt, dass der erfolgreichster ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte vielleicht doch noch einmal einen neuen Vertrag in Bremen erhalten werde.

Laut Baumann habe die Entscheidung aber bereits im Mai mehr oder minder festgestanden. Pizarro habe indes darum gebeten, mit der Verkündung noch zu warten. Der Angreifer hatte darauf gehofft, noch ein Jahr bei Werder spielen zu können.

dpa