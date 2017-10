Baum beschert Kölns Torwart einen Sieg

Reverenz an den Sieger: Timo Horn zeigt ein Trikot, auf dem Julios Name steht. © Frey

Galoppsport

Hengst Julio gewinnt ein hoch dotiertes Auktionsrennen in Iffezheim. Das Pferd stammt aus dem Gestüt Brümmerhof.

Hannover. Mit einem Höhepunkt geht das Jubiläumsjahr des Hannoverschen Rennvereins (HRV) zu Ende. Am Sonntag findet auf der Neuen Bult in Langenhagen der „Herbst Stutenpreis“ (Gruppe III) statt, dieses Rennen ist mit 55 000 Euro dotiert. Zudem bietet der Veranstalter, der im Sommer sein 150-jähriges Bestehen feierte, zwei mit 25 000 Euro dotierte Listenrennen an. Das heißt, dass beim Saisonfinale (Beginn um 11 Uhr) die besten deutschen Trainer mit ihren Galoppern und die besten Jockeys starten werden.

Sportlich läuft es ohnehin hervorragend für die hannoversche Galoppgemeinde. Beim Sales & Racing Festival in Iffezheim gewann ein von HRV-Präsident Gregor Baum gezüchteter Hengst das BBAG-Auktionsrennen (Preisgeld 200 000 Euro). Der zweijährige Julio wird von Mario Hofer trainiert. Mitbesitzer ist unter anderem Timo Horn, Fußball-Torwart des 1. FC Köln – er freute sich damit über ein Erfolgserlebnis, das ihm mit seiner Bundesliga-Elf noch fehlt.

Das Baum-Pferd Angelita aus dem Gestüt Brümmerhof landete im Preis der Winterkönigin (Gruppe III, Dotierung 105 000 Euro) auf dem dritten Platz, es wurde von Daniele Porcu geritten und Peter Schiergen vorbereitet. Fünfte in dem bedeutenden Zweijährigen-Rennen wurde in diesem Rennen Cabarita, die in Langenhagen von Hans-Jürgen Gröschel trainiert wird.

Der 74-jährige Trainerroutinier brachte aus Baden-Baden zudem zwei zweite Plätze mit. Itobo und sein Reiter Ali Alshowaikh unterlagen im Ausgleich I nur knapp, All win, in dessen Sattel Michael Cadeddu saß, lag im Ausgleich II deutlicher hinter dem Sieger. Gröschels Langenhagener Kollege Jockey Andreas Helfenbein führte Shining Lord, der von Christian Sprengel auf der Neuen Bult vorbereitet wird, im Ausgleich III ebenfalls auf den zweiten Rang.

Von Carsten Schmidt