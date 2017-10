Basketball

Baskets Oldenburg verpatzen Auftakt in Champions-League

Die EWE Baskets Oldenburg sind mit einer Niederlage in die Basketball-Champions-League gestartet. Der Club aus der Bundesliga unterlag am Mittwoch in eigener Halle dem russischen Club Enisey Krasnojarsk mit 86:89 (44:37) und verpatzte den Auftakt in der Gruppe A.