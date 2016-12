Basketball

Baskets Oldenburg verlieren in Villeurbanne

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Bundesligist verlor am Dienstagabend beim französischen Meister ASVEL Villeurbanne mit 69:76 (37:43) und bleibt nach neun Spieltagen in der Gruppe C mit fünf Siegen und vier Niederlagen vorerst auf Rang drei.