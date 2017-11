Basketball

Baskets Oldenburg mit drittem Sieg in der Champions-League

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League das dritte Spiel in Serie gewonnen. Der deutsche Vizemeister bezwang am Mittwochabend den spanischen Verein UCAM Murcia deutlich mit 100:80 (46:36) und steht in der Gruppe A mit drei Erfolgen und einer Niederlage auf Platz zwei.