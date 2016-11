Basketball

Baskets Oldenburg gewinnen gegen Saloniki

Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball-Champions-League weiter auf Erfolgskurs. Der Bundesligist bezwang am Dienstag den griechischen Club PAOK Saloniki mit 67:62 (27:33) und hat nach sechs Spieltagen in der Gruppe C vier Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. In einer spannenden Begegnung liefen die Niedersachsen lange Zeit einem Rückstand hinterher und ging erstmals nach 32 Minuten mit 52:51 in Führung.