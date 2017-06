Basketball

Basketball-Profi Bleck verlängert in Bremerhaven

Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven hat den Vertrag mit Flügelspieler Fabian Bleck bis 2018 verlängert. Das teilten die Eisbären am Dienstag mit. Der 24-Jährige geht damit in seine bislang dritte Saison in Bremerhaven.