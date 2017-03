Basketball

Basketball: Bremerhaven empfangen Bayern München in Bremen

Der Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven trägt am Sonntag gegen den FC Bayern München (15.00 Uhr) sein zweites Saisonspiel in Bremen aus. Gegen den Tabellendritten rechnen die Seestädter mit rund 9000 Zuschauern. Die Partie gegen die Bayern ist das zweite von drei Begegnungen der sogenannten "Hanse-Games", die aufgrund der höheren Hallen-Kapazität in Bremen stattfinden.