Basketball

Basketball-Aufsteiger Vechta will neue Spieler verpflichten

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta will für den Abstiegskampf personell nachrüsten. Das kündigte Vereinschef Stefan Niemeyer am Dienstag an. "Leider mussten wir in den letzten Wochen bereits einige Absagen hinnehmen", sagte der Rasta-Boss auf der Internetseite des Vereins.