Basketball

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat Doug Spradley als neuen Trainer verpflichtet. Der 50 Jahre alte Deutsch-Amerikaner trat am Mittwoch die Nachfolge des entlassenen Andreas Wagner an und soll den Abstieg des Aufsteigers verhindern.

Vechta. Spradley war zuletzt Coach in Würzburg und erhält nach Rasta-Angaben in Vechta einen Vertrag bis 2018, der auch für die 2. Liga gilt. Rasta hatte am Sonntag die 14. Niederlage in Serie kassiert und weist bisher erst einen Saisonsieg auf.

dpa