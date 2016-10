Turnen

Heiner Bartling bleibt Präsident des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB). Der frühere niedersächsische Innenminister wurde auf dem 35. Landesturntag in Braunschweig einstimmig von den 220 Abgeordneten für vier Jahre im Amt bestätigt.

Braunschweig. Zum Turner des Jahren kürten die Delegierten am Samstag unter großem Applaus Andreas Toba vom TK Hannover. Der "Hero de Janeiro" hatte trotz gerissenen Kreuzbandes dem deutschen Team am Pauschenpferd die Finalteilnahme bei den Olympischen Spielen in Rio gesichert.

dpa