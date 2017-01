Fußball

Bargfrede und Kainz reisen nicht ins Werder-Trainingslager

Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede reist nicht mit ins Trainingslager von Werder Bremen. "Er hat Probleme mit der Achillessehne", sagte Trainer Alexander Nouri am Dienstag in Bremen: "Es hilft ihm mehr, sich hier vorzubereiten." Auch Florian Kainz wird nach Angaben des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch nicht mit nach Alhaurin el Grande reisen.