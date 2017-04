Christos Iliadis, Mannschaftsführer des Badenstedter SC.

Bundesoffene Einzelmeisterschaften

Badenstedt lädt zum Tischtennis-Turnier

Die kleinen Zelluloidbälle fliegen wieder in der Badenstedter Sporthalle am Salzweg. Von Freitag bis Sonntag werden dort die 23. bundesoffenen Einzelmeisterschaften des Badenstedter SC ausgetragen, eines der größten Tischtennisturniere in Niedersachsen.