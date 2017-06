Handball

Marlen Wills kommt von der HSG Blomberg-Lippe. Die 19-Jährige spielt auf Saskia Rasts Position

Hannover. Die Handball-Frauen der HSG Hannover-Badenstedt vermelden den ersten Zugang für die neue Zweitliga-Saison. Von der Bundesliga-Reserve der HSG Blomberg-Lippe (3. Liga) wechselt Marlen Wills an den Salzweg. Die 19-Jährige soll auf Rechtsaußen die Lücke von Saskia Rast schließen, die für ein Jahr nach Kanada geht.

Getreu der Vereinsphilosophie verpflichtete Badenstedt eine junge Spielerin, die in Hannover den nächsten Schritt ihrer sportlichen Entwicklung machen möchte. Der Sportliche Leiter der HSG, Bernd Schröder, hält große Stücke auf die talentierte Spielerin, die am 1. August in Hannover eine Ausbildung beginnt: „Wir haben Marlens in vergangenen Saison ernsthaft verfolgt und jetzt sofort zugegriffen.“ Wills wird nicht die letzte Neuverpflichtung sein, kündigte Sprecher Uwe Pichlmeier an: „Wir werden auf noch etwas machen.“

Am Freitag und Sonnabend ist in Rothenburg/Tauber die jährliche Sitzung der Frauen-Bundesliga (HBF). Für hitzige Diskussionen wird der Einspruch des Bundesligisten HC Leipzig gegen den Lizenzentzug sorgen. Die schon veröffentlichten Spielpläne wurden deshalb von der HBF wieder zurückgezogen.

„Kein kann Verein seine Heimspiele planen“, sagte HSG-Sprecher Uwe Pichlmeier und beschrieb damit eine momentan unbefriedigende Situation. Sollte das Schiedsgericht am 7. Juli den Leipziger Einspruch in letzter Instanz ablehnen, würde der HC Rödertal in die 1. Liga nachrücken und die SG Herrenberg in der 2. Liga verbleiben.



Von Uwe Serreck