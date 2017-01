Thomas Tuchel. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

BVB-Coach Tuchel setzt weiter auf Torwart Bürki

Trotz seiner tadellosen Leistung beim 2:1 in Bremen droht Dortmunds Torwart-Routinier Roman Weidenfeller in naher Zukunft wieder ein Platz auf der Ersatzbank. "Wenn Roman Bürki fit ist, wird er bei uns im Tor stehen", stellte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel am Samstag unmissverständlich klar.