Handball

Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV stehen auf dem Weg zum Final Four um den DHB-Pokal vor einer schweren Aufgabe. Am Samstag (19.30 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Dirk Leun im Achtelfinale beim Ligakonkurrenten Borussia Dortmund antreten, dabei jedoch auf Spielmacherin Lisa Prior (Handgelenksverletzung) verzichten.

Buxtehude. Zudem verbindet man mit den Gastgeberinnen eine schlechte Erinnerung: Im vergangenen Jahr war der als Titelverteidiger angereiste BSV im Achtelfinale an Dortmund gescheitert, nachdem sich das Team trotz klarer Führung noch mit 25:27 geschlagen geben musste. "Wir haben eine neue Mannschaft, die sehr motiviert ist. Viele Spielerinnen von heute waren letztes Jahr noch nicht dabei", betonte Leun.

In der Bundesliga steht der BSV auf dem sechsten Platz (8:4 Punkte), Dortmund ist Neunter (4:8). "Es ist eine weitere knifflige Aufgabe, die es zu lösen gilt. In diesem Alles-oder-Nichts-Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe ist alles möglich", so Leun: "Dortmund hat sein Potenzial bislang noch nicht abgerufen, auch weil einige Leistungsträgerinnen fehlen. Die Mannschaft hat aber das Zeug, selbst für Top-Teams eine hohe Hürde zu sein."

dpa